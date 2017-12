Pachino, si amplia l'albo delle imprese di fiducia

Quindici nuove ditte sono state inserite nell’albo comunale di Pachino delle imprese di fiducia. In totale sono 82 imprese presenti nell'albo per il prossimo anno.

Ieri pomeriggio la giunta comunale ha deliberato il provvedimento aggiornando la lista.

Le istanze pervenute sono state 21, di cui 3 sono state escluse per carenza di documentazione e 3 per non avere rispettato i termini di scadenza previsti per la presentazione.