Manovra, via libera dalla Camera con 270 voti favorevoli

Via libera finale da parte della Camera dei Deputati alla manovra con 270 voti favorevoli, 172 voti contrari, 5 astenuti. Il disegno di legge torna ora, in terza lettura, all'esame del Senato. "La Camera approva la manovra. Incentivi per assumere giovani. Sostegno alle imprese che innovano. Anticipo della pensione per alcune categorie. Risorse per i contratti pubblici. E niente nuove tasse. Grazie a deputate e deputati. Ora al Senato". Così il premier Paolo Gentiloni commenta su twitter il via libera alla manovra da parte della Camera.