Siracusa, 118 in Ortigia H24 e con Guardia medica

Garantire l’orario di apertura H24 della postazione del 118 in Ortigia da ampliare con il Servizio di Continuità Assistenziale” notturna e festiva.

Questo l'appello che il vicesindaco Francesco Italia, l'assessore comunale alle Politiche sanitarie, Antonio Moscuzza e il presidente di circoscrizione, Salvo Scarso rivolgono al commissario dell'Asp, Salvatore Brugaletta.

"Questo - spiegano - garantirebbe, in situazioni urgenti, anche l’assistenza medica di base gratuita ai residenti e a tutte le persone, anche in età pediatrica, che gravitano in Ortigia soprattutto nelle ore serali, in concomitanza con eventi di particolare interesse e con i periodi di maggiore affluenza turistica, anche alla luce dell'ulteriore incremento previsto per la prossima stagione, a seguito del completamento della banchina 3 del Porto Grande per l’approdo di navi da crociera".