Siracusa, ruba stelle di natale a Cassibile: immortalato da telecamere

Incurante delle auto di passaggio, ha rubato diverse fioriere con le stelle di Natale che addobbavano via Nazionale a Cassibile. Purtroppo per lui, è stato immortalato dalle telecamere presenti sulla via, che hanno filmato ogni suo gesto. L'accaduto è stato pubblicamente denunciato dal presidente della circoscrizione, Paolo Romano, attraverso il suo profilo facebook. Romano intima al ladro di riconsegnare il maltolto, apostrofandolo con un "vergogna", augurandosi che venga presto identificato e rintracciato dai Carabinieri. In chiusura un ironico "buon Natale".