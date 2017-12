Siracusa, rottura di una condotta idrica ai Pantanelli

Guasto idrico in contrada Isola, a Siracusa. Si è verificata la rottura della condotta da 275mm sotto il manto stradale di largo Primo Levi, angolo viale Pantanelli. Sul posto si sono recati i tecnici della Siam e a causa della perdita ingente, nella zona si potranno verificare carenze idriche. Nella parte alta (via del Cormorano e limitrofe) potrebbe mancare l'acqua nelle prossime ore, mentre la parte bassa (via Lido Sacramento e limitrofe) dovrebbe verificarsi un abbassamento di pressione. Le operazioni di riparazione sono iniziate intorno alle 10,30 e si protrarranno per alcune ore. Il ripristino dell'erogazione idrica è prevista nel pomeriggio di oggi.