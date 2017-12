Siracusa, Cisl: "Riattivare il N.O.V. e ridefinire impegno Arpa"

Riattivare il Nucleo Operativo di Vigilanza e ridefinire l’impegno di Arpa Sicilia a difesa dell’ambiente e della salute dei residenti a ridosso della zona industriale di Siracusa.

E' la richiesta del segretario generale della Ust Cisl di Siracusa e Ragusa, Paolo Sanzaro e del segretario generale della Funzione pubblica della Cisl, Daniele Passanisi. Il servizio, attivo il sabato e la domenica dalle 8 alle 18, era stato avviato in base al protocollo d’intesa siglato nel 2000 per tutelare i cittadini residenti nelle vicinanze del polo industriale.

"La vicenda - spiegano i due esponenti della Cisl - era stata già segnalata lo scorso marzo al prefetto a cui ci siamo rivolti per la convocazione di un tavolo tecnico, senza avere avuto riscontri. Adesso chiediamo un confronto con il nuovo assessore regionale all’Ambiente, Salvatore Cordaro".