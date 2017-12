Siracusa, rogo di auto a Belvedere: una distrutta

Un'auto distrutta dal fuoco e un'altra danneggiata. E' accaduto questa notte in via delle Carmelitane Scalze, a Belvedere. L'allarme è scattato alle 2,30: il fuoco ha ridotto in cenere una Honda Accord di proprietà di un uomo di 37 anni. Le fiamme hanno danneggiato anche una Toyota Yaris.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dichiarato che non vi sono elementi utili per stabilire le cause dell’incendio. Indagini in corso da parte della Polizia.