Siracusa, Filt Cgil: "Iscritti raddoppiati nonostante la crisi"

Iscritti raddoppiati per la Fil Cgil nonostante la crisi, specie nel settore dell'autotrasporto. A renderlo noto in sede di bilancio di fine anno è il segretario provinciale Vera Uccello. "Il trasporto - ha evidenziato - ha un ruolo primario per lo sviluppo e l’occupazione, soprattutto in Sicilia e nel nostro territorio. Se si vuole invertire la tendenza dell’economia, anche le infrastrutture rappresentano un punto focale per il rilancio. Importante il sistema dei trasporti intermodali - collegando porti, aeroporti, autostrade e ferrovie – che risulterebbe utile ai settori produttivi locali. Dobbiamo anche rafforzare e far firmare il Contratto di servizio fra la Regione e FS, nell’ottica di interscambio fra ferro e gomma". Analoga importanza è stata assegnata al collegamento con l’aeroporto Fontanarossa, al rilancio dello scalo Pantanelli e al piano di intermodalità per il porto di Augusta.

Presente ai lavori il segretario della Filt Sicilia, Franco Spanò, il quale ha puntato l’accento su uno degli aspetti più delicati del sistema: l’autotrasporto.